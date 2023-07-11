وزير الدفاع البريطاني : يجب انضمام أوكرانيا للناتو بأسرع وقت بعد انتهاء الصراع

قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إنه ينبغي أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) "في أسرع وقت ممكن"، ولكن فقط بعد انتهاء الصراع الروسي-الأوكراني.



وأوضح والاس - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية - "أتفق تماما مع الولايات المتحدة في أنه لا يمكننا ضم عضو جديد في خضم صراع. هذا سيكون بمثابة جلب حرب إلى الحلف."



وأضاف والاس أنه على حلفاء الناتو العمل معا من أجل ضمان أن تفشل روسيا في عدوانها غير القانوني على أوكرانيا قبل السماح لأوكرانيا بالانضمام للحلف، مشيرا إلى أنه في ضوء سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الناتو "فمن الأهمية بمكان أن نقول أننا نؤمن بأن أوكرانيا تنتمي إلى الناتو".

ولفت أيضا إلى أن أوكرانيا اتخذت بعض الخطوات الهامة للوصول إلى هنا (في إشارة إلى الناتو) من بينها تقوية جيشها والقضاء على الفساد.



وتابع قائلا: "متي ينتهي هذا الصراع، ينبغي أن نكون مستعدين في أسرع وقت ممكن لجلب أوكرانيا إلى الناتو."



وفي سياق متصل، أعرب وزير الدفاع البريطاني عن سعادته بقرار تركيا إعطاء الضوء الأخضر لمساعى السويد في الانضمام إلى التحالف العسكري.

وحول سبب موافقة تركيا أخيرا على مساعى انضمام السويد للحلف بعد عرقلتها لعدة أشهر، أوضح والاس أن السويد اتخذت تدابيرا للتعامل مع التهديد الذي تشكله المجموعات الكردية الإرهابية التي شعرت تركيا أن السويد كانت متساهلة حيالها.

