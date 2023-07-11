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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 رسائل هامة لـ رئيس مجلس النواب فى ختام دور الإنعقاد الثالث

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على توجيه عددا من رسائل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس والوكيلين والامين العام لمجلس النواب والحكومة وممثليها فى نهاية جلسات دور الانعقاد الثالث وكان من أبرزها :

 

-نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، واضعين نصب أعينا مصلحة الوطن وثقة الشعب في مؤسسته التشريعية.

 

- في مقدمة مهام مجلس النواب وضع بنية تشريعية متكاملة تلبي تطلعات الدولة نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة لكل المصريين.

 

-  يوجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته لأعضاء حكومته بضرورة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب في مشروعات القوانين للوصول للأفضل.

 

- الأغلبية والمعارضة والمستقلين من أعضاء المجلس حرصوا على الارتقاء لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أي أهداف سوى المصلحة العامة لبناء مصر.

 

- الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس قدمت صورة مضيئة للممارسة البرلمانية التي تعمل للمصلحة الوطنية.

 

- انطلاقاً من استشعار المجلس بمحورية المرحلة الراهنة انطلقت الممارسة البرلمانية على أساس التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

 

- نشاط الدبلوماسية البرلمانية كان له تأثير فاعل في التعاون والتقارب مع البرلمانات الصديقة والشقيقة.

 

حنفى جبالى مجلس النواب الحكومة

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