نشرة المرأة والصحة: عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري.. أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصلع عند الرجال.. تعرف عليها

أغلب الرجال يصابون في مرحلة عمرية ما بالصلع، ولا يعلمون السبب وراء حدوثه، ولكن الأمر يكون محبط بالنسبة لهم بشكل كبير، وفي السطور التالية سنوضح الأسباب الرئيسية وراء حدوث الصلع عند الرجال.

يمنع الإصابة بجرثومة المعدة والسرطان .. مشروب صيفي لن تتوقع فوائده



اعتاد المصريون على تناول المشروبات الطبيعية فى الصيف، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، ومن بينها العرقسوس الذي يرفض البعض تناوله بسبب مذاقه ولكن هل تعلم أنه يمتلك فوائد خارقة.

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص ، وقد ظهرت بإطلالة مشعة وجذابة.

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

يحتوي الكوب الواحد من عصير القصب 240 ملليلتر)؛ حيث أن السعرات الحرارية 183 سعر حراري، ويحتوي على 50 جرام من السكريات، 0.2 جرام من البروتين، ويحتوي على 0.5 جرام من الدهون، من 0 إلى 13 جرام من الألياف.

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

يعد مرض السكري من أكثر المشكلات الصحية انتشارا فى العالم وهو داء مزمن يصيب الإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة وله مضاعفات خطيرة عديدة .

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

تختلف اعراض الحمل في شدتها وحدوثها بين النساء أو حتى لدى المرأة نفسها بين حمل وآخر، وقد تظهر على بعض النساء أعراض الحمل المبكرة جداً خلال الأسابيع الأولى من تلقيح البويضة، كما قد تظهر عند بعض النساء أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية، وفي هذه الحالة عادةً ما تكون علامات الحمل نفس أعراض الدورة.

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

أحيانا نصاب بالغازات دون معرفة السبب الرئيسي وراء حدوثه، وقد كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن انتفاخ المعدة يحدث بسبب وجود الغازات في الجسم، وهو أمر طبيعي.