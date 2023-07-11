مدبولي: رد نسبة من ضريبة الدخل لبعض المشروعات لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية يمكن لها أن تتحمل بعض قيمة المرافق حتي بدء المشروع، يهدف لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن هناك بعض المشروعات سيتم رد من ٣٥ الي ٥٥ ٪؜ من ضريبة الدخل بها.

لافتا أن المجلس الاعلي للاستثمار أصدر ٢١ قرارا تم تنفيذ ٨ قرارات منها وسيتم الانتهاء من الباقي في الفترة المقبلة مشيرا الي ان من ضمن هذه القرارات حق تملك الأجانب للعقارات بأي عدد وتعديل قانون الاستثمار السماح لقيد الاجانب في سجل المستوردين.

وأشار مدبولي أن الحكومة أنشأت وحدة لإنشاء الشركات الناشئة كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتصفية الشركات وبيعها كما تم السماح بتجديد الرخص الصناعية بأن تجدد كل خمس سنوات بدلا من تجديدها كل عام.