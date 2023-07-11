قالت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، إن الولايات المتحدة لن تخاطر بأمنها لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك عضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضحت الصحيفة، أن "أوكرانيا ليست هدفًا مهمًا من الناحية الإستراتيجية، ولا تستحق شن حرب نووية لأجلها… ولن يخاطر أي شخص عاقل بولاية ماساتشوستس من أجل ماريوبول".

وأضافت أن “الحقيقة القاسية هي أن مستقبل أوكرانيا لا علاقة له بأمن الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، أدى الوضع حول الجمهورية السوفيتية السابقة إلى تفاقم الخلافات في العلاقات الروسية الأمريكية، وكييف ليست جائزة كبيرة لتحمل مثل هذه المخاطر الكبيرة من أجلها”.

وأشارت إلي أن “جميع الحجج المؤيدة لقبول كييف في التحالف “سخيفة”.

وأضافت: “إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، لا يفي أيضًا بمصالح واشنطن، لذلك لا ينبغي على الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الاعتماد على مثل هذا السيناريو”.