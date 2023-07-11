عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات عن السيناريو وأساسيات التصوير في "ابدأ حلمك" بثقافة البحر الأحمر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهدت مكتبة مصر العامة بالغردقة انطلاق فعاليات المشروع الثقافي الفني "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لأبناء محافظة البحر الأحمر، ويستمر حتى ١٣ يوليو الحالي.

تضمنت الفعاليات محاضرات في السيناريو ومبادئ التذوق السينمائي للسيناريست عصام حلمي، ومحاضرات في مبادئ وأساسيات التصوير السينمائي لمدير التصوير السينمائي زايد نايف.

تناول السيناريست عصام حلمي في محاضرة "أساسيات السيناريو السينمائى" أهم مراحل البناء الدرامي التقليدي والعكسي وهي مرحلة الكشف والعرض، الأزمة، الذروة، النهاية، وأوضح كل مرحلة منها بالشرح، كما أكد أن السيناريو يجب أن يتميز بالحبكة حتى يكون العمل متماسكا ولا يوجد به أي خلل، كما تحدث عن أهم ركائز السيناريو وتقنية الفلاش باك ومفهومها، كما عرض مشاهد من الفيلم العربي دعاء الكروان بطولة فاتن حمامة، وأحمد مظهر.

وتناول زايد نايف في محاضرته "التصوير السينمائي" أهم اللقطات التصويرية والتي تؤثر على المشهد السينمائي، كما شرح مفهوم بعض المصطلحات مثل عمق الميدان وأهميته للصورة، وكذلك أهمية الإضاءة ومدى تأثيرها على جودة الصورة، كما أشار لأهمية الإضاءة في التصوير والتي تتوقف على تقنية التصوير والفرق بين المحترفين والهواة؛ حيث يتوقف مدى نقاء الصورة على درجة اللون الأبيض الذي يساعد على إنتاج صورة جيدة والذي تعتمد على شدة الضوء، وطول الموجة الضوئية، ودرجة حرارة اللون.
كما تحدث عن أنواع العدسات، وأوضح الفرق بين العدسة قصيرة المدى والتي تنتج صورة مبالغة في المنظور، كما تبدو الأجسام القريبة من العدسة أكبر من حجمها، كما تبدو حركة الأجسام أسرع.

والعدسة طويلة المدى ذات نظرة ضيقة التي تضغط المسافة بين الأشياء مما تعمل على ضغط المنظور، أما العدسات متوسطة البعد البؤري هي ما تمثل نظرة عين الإنسان.

الجدير بالذكر أن مشروع فنون السينما ابدأ حلمك السينما بين يديك هو مشروع ثقافي يقدم بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وعقد في العديد من محافظات مصر للوصول لمحبي وهواة دراسة فنون السينما في مجالات التصوير السينمائي والسيناريو، والإخراج، والمونتاج، الإنتاج، الديكور، والصوت والرسوم المتحركة وغيرها التي تؤهل الدارسين التعرف على فنون السينما ومراحل صناعة الفيلم.

وبالتوازي تتفذ الادارة العامة للثقافة السينمائية ورشة رسوم متحركة للأطفال بمكتبة البحر الأعظم ويتم عقدها في الفترة من ٩ حتى ١٧ يوليو الحالي تحت إشراف الفنانة أسماء السيد، والدكتورة نجلاء محمد، لتدريب الأطفال مراحل الرسم المختلفة، وكيفية تحويلها لرسوم متحركة بتقنية الـ‏ "cutout ".

مكتبة مصر العامة فعاليات المشروع الثقافي الفني ابدأ حلمك السينما بين يديك الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أخيرا.. الكشف عن أسطول سيارات هالاند نجم مانشستر سيتي

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ