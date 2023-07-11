محاضرات عن السيناريو وأساسيات التصوير في "ابدأ حلمك" بثقافة البحر الأحمر

شهدت مكتبة مصر العامة بالغردقة انطلاق فعاليات المشروع الثقافي الفني "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لأبناء محافظة البحر الأحمر، ويستمر حتى ١٣ يوليو الحالي.

تضمنت الفعاليات محاضرات في السيناريو ومبادئ التذوق السينمائي للسيناريست عصام حلمي، ومحاضرات في مبادئ وأساسيات التصوير السينمائي لمدير التصوير السينمائي زايد نايف.

تناول السيناريست عصام حلمي في محاضرة "أساسيات السيناريو السينمائى" أهم مراحل البناء الدرامي التقليدي والعكسي وهي مرحلة الكشف والعرض، الأزمة، الذروة، النهاية، وأوضح كل مرحلة منها بالشرح، كما أكد أن السيناريو يجب أن يتميز بالحبكة حتى يكون العمل متماسكا ولا يوجد به أي خلل، كما تحدث عن أهم ركائز السيناريو وتقنية الفلاش باك ومفهومها، كما عرض مشاهد من الفيلم العربي دعاء الكروان بطولة فاتن حمامة، وأحمد مظهر.

وتناول زايد نايف في محاضرته "التصوير السينمائي" أهم اللقطات التصويرية والتي تؤثر على المشهد السينمائي، كما شرح مفهوم بعض المصطلحات مثل عمق الميدان وأهميته للصورة، وكذلك أهمية الإضاءة ومدى تأثيرها على جودة الصورة، كما أشار لأهمية الإضاءة في التصوير والتي تتوقف على تقنية التصوير والفرق بين المحترفين والهواة؛ حيث يتوقف مدى نقاء الصورة على درجة اللون الأبيض الذي يساعد على إنتاج صورة جيدة والذي تعتمد على شدة الضوء، وطول الموجة الضوئية، ودرجة حرارة اللون.

كما تحدث عن أنواع العدسات، وأوضح الفرق بين العدسة قصيرة المدى والتي تنتج صورة مبالغة في المنظور، كما تبدو الأجسام القريبة من العدسة أكبر من حجمها، كما تبدو حركة الأجسام أسرع.

والعدسة طويلة المدى ذات نظرة ضيقة التي تضغط المسافة بين الأشياء مما تعمل على ضغط المنظور، أما العدسات متوسطة البعد البؤري هي ما تمثل نظرة عين الإنسان.

الجدير بالذكر أن مشروع فنون السينما ابدأ حلمك السينما بين يديك هو مشروع ثقافي يقدم بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وعقد في العديد من محافظات مصر للوصول لمحبي وهواة دراسة فنون السينما في مجالات التصوير السينمائي والسيناريو، والإخراج، والمونتاج، الإنتاج، الديكور، والصوت والرسوم المتحركة وغيرها التي تؤهل الدارسين التعرف على فنون السينما ومراحل صناعة الفيلم.

وبالتوازي تتفذ الادارة العامة للثقافة السينمائية ورشة رسوم متحركة للأطفال بمكتبة البحر الأعظم ويتم عقدها في الفترة من ٩ حتى ١٧ يوليو الحالي تحت إشراف الفنانة أسماء السيد، والدكتورة نجلاء محمد، لتدريب الأطفال مراحل الرسم المختلفة، وكيفية تحويلها لرسوم متحركة بتقنية الـ‏ "cutout ".