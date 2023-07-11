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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفض بشكل كبير.. وزيرة التخطيط تزف نبأ سارا بشأن معدلات البطالة في مصر

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تستهدف معدل نمو 4% خلال الفترة المقبلة، موضحة أن معدل النمو يظهر بعد 90 يوما من نهاية الربع السنوي، مؤكدة أن مصر تهتم خلال حصر النمو بأن يكون النمو قادم من قطاعات إنتاجية، من أجل التأكيد على صلابة الاقتصاد المصري. 

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أكد على صلابته وفيروس كوورنا خير دليل 

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية أكد على صلابته في ضوء الأزمات التي شهدها العالم، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا، والعالم كان شاهدا على صلابة الاقتصاد المصري وعبوره بنجاح من هذه الأزمة. 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن النمو في مصر يأتي من قطاع الاتصالات، وقطاع الزراعة، وقطاع التشييد والبناء، والقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، وقادم من قطاع النقل والتخزين، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد متنوع. 

وأشارت إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض لـ 7.1%، وهو ما يؤكد أن معدلات النمو والاستثمارات ساهمت في توفير فرص عمل، وهذا هدف مهم للحكومة المصرية. 

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