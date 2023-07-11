الجيش الروسي يتسلم 4 قاذفات استراتيجية في عام 2023

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ستتسلم قاذفتين استراتيجيتين جديدتين وقاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-160 محدثتين في عام 2023.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت الدفاع الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، زار جمعية إنتاج الطائرات في كازان، حيث تم إبلاغه بأن الجيش الروسي سيتسلم الطائرة الجديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر السفير الروسي في بلجيكا، ألكساندر توكوفينين، من أن استراتيجية الناتو تزيد من خطر الصراع المباشر بين روسيا ودول الحلف.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال توكوفينين، إن "خطط الدفاع الإقليمية التي تنوي الناتو تبنيها في القمة التي تبدأ يوم الثلاثاء في فيلنيوس ستجعل مواجهة الكتلة مع روسيا أكثر توترا وطويلة".

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، إنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.