أخبار جامعة عين شمس.. مواعيد التقدم للالتماسات بالكليات وإعلان نتائجها.. وشروط تطبيق درجات الرأفة

مواعيد التقدم للالتماسات بجامعة عين شمس واعلان نتائجها

شروط تطبيق درجات الرأفة لطلاب الجامعات

ينتظر طلاب جامعة عين شمس نتيجة مواعيد فتح باب الالتماسات وموعد اعلان نتائجها ومعرفة ايضا شروط تبيطق درجات الرأفة التي يتم تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني فقط لأصحاب نظام الساعات المعتمدة ، حيث انتهى ماراثون الامتحانات في جامعة عين شمس، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سيتم بدء تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة وإعلانها خلال أيام قليلة جدا.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .



وأشارت الدكتورة أميرة يوسف ، إلى أن الإعلان خاص بنتائج علوم برامج الساعات المعتمدة فقط أم عن باقي النتائج ستعلن تباعاً بدءاً من غد.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية تعمل على مدار 12 شهر ولا يوجد إجازات، لافتا إلى أنه تم إعلان نتائج الطلاب وسوف يتم فتح باب الالتماسات، فضلا الترم الصيفى للطلاب فى أغسطس.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه يتم تجهيز كافة لمعامل وتهيئتها لتكون على أتم استعداد مع العام الدراسى الجديد 2024 فضلا عن تهيئة المدرجات وتوفير كافة الادوات الورقية التى تحتاجها الكلية ومستلزمات المعامل .

وأشار إلى أن من بين التجهيزات صيانة الملاعب والمدرجات لتكون على أتم استعداد، لافتا إلى أن هناك خط لتطوير كل المدرجات لتكون على أعلى مستوى ومجهزة بكافة الوسائل الاليكترونية، موضحا أن تطوير البنية التحتية تم على أكمل وجه بنسبة 90% ونتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل بداية العام الدراسى القادم .

وأكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الأول من يوليو، لافتا إلى ان التقدم للالتماسات سوف يبدأ خلال الأسبوع القادم .



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على مصلحة جميع الطلاب، وفي هذا الإطار تسعى الجامعة على تحقيق التطوير ومواكبة أحدث التكنولوجيات.

وأوضح بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

قال الدكتور مجدي حمزة ، إن درجات الرأفة تعتبر إحدى الوسائل التي أقرتها القوانين واللوائح الجامعية بهدف مساعدة بعض الطلاب ذوي الحالات الخاصة لمساعدتهم على تجاوز تلك الحالات، بحيث تسهم في تغيير حال الطالب من وضع إلى وضع آخر وذلك من خلال منحه درجات معينة حددتها اللوائح والقوانين، كتغيير حال الطالب من الرسوب في ثلاث مواد وبالتالي إعادة السنة إلى مادتين فقط وبالتالي إمكانية انتقاله إلى السنة التالية.

شروط قبول درجات الرأفة



وأوضح الدكتورمجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه في حالة رسوب الطالب في مادة واحدة فقط وبالتالي يمكن النجاح فيها، أو رفع تقدير الطالب سواء في مادة واحدة أو أكثر، أو المجموع الكلي إلي التقدير الأعلي, وبالطبع كان يفيد منح هذه الدرجات بعض الطلاب الذين يتعرضون لظروف خاصة تؤثر على أدائهم في الامتحان ( مثل المرض أثناء الامتحان، أو الوصول متأخرا إلي مقر لجان الامتحانات وبالتالي عدم قدرته على الإجابة على جميع الأسئلة) مما قد يمنح الطالب واسرته بعض الطمأنينة في إمكانية التعويض، ويسهم في تقليل مخاوف الطلاب من الامتحانات، وتخفيف ضغوط الامتحانات على الطلاب، وبالتالي التقليل من المشكلات التي كان يحدثها بعض الطلاب في لجان الامتحانات.



وأكد أنه مع إدخال برامج الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية ساد التوجه نحو إلغاء درجات الرأفة.