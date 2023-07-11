الإعلام العبري: مبعوث خاص للرئيس الأمريكي يلتقي نتنياهو سرا

وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوكستين، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة عُرِفت بأنها “سرية”.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن هوكستين التقى برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الرغم من التوترات مع البيت الأبيض.

ووفقا للقناة الت12 العبرية، فقد ناقش الاجتماع القضايا والقضايا الإقليمية المتعلقة بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما ناقش الطرفان، الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين إسرائيل وحزب الله حول الخيام التي أقامتها المنظمة على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق.

وقال مصدر سياسي لـ "إسرائيل اليوم" إنه على الرغم من أن الرئيس بايدن غير مهتم بلقاء نتنياهو ، فإن العلاقات بين الدول والأنظمة المختلفة للولايات المتحدة وإسرائيل قوية ومستقرة".

وأضاف المصدر السياسي "هناك العديد من القضايا الجارية لكلا البلدين ويتم التعامل معها بانتظام دون أي مشكلة" ، مضيفا أن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية تجري أيضا تدريبات مشتركة هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، قال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، البريطانية، أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووجه بايدن انتقادات لبعض أعضاء حكومة نتنياهو "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبرا أن حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفا في إسرائيل منذ غولدا مائير.

وقال أن بعض أعضاء الحكومة "جزء من المشكلة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده".

وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".