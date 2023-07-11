لطلبة الجامعات والمدارس .. موبايل هونر X6a بمعالج "كوالكوم"

تستعد شركة "هونر" Honor لإطلاق هاتف ذكي جديد للمبتدئين يطلق عليه اسم تجاري Honor X6a في السوق الأوروبية.

وكشف تقرير صادر عن gizmochina المواصفات الرئيسية والإصدار المتاح حسب سعة التخزين والذاكرة العشوائية، موضحا أنه منذ الوهلة الأولى يكون هناك انطباع عن جهاز Honor X6a بأنه ذو تصميم عصري مشابه في خطوطه الأولية إلى حد كبير طراز Honor Play 40، الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر في الصين.

هونر

مواصفات Honor X6a

ويحتوي الهاتف على شاشة بها ثقب تحتوي الكاميرا السيلفي، ولوحة خلفية بها كاميرات ثنائية ومن أهم عوامل الأمان وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومن المتوقع أن يصل الجهاز بلونين، الأخضر والأسود.

ومن حيث الشكل الخارجي والتصميم، يبدو جهاز هونر إكس Honor X6a مختلفًا عن Honor Play 40، وداخليًا ، كلا الجهازين لهما نفس المواصفات تقريبا، مع نفس شاشة نوع IPS LCD مقاس 6.56 بوصة توفر دقة HD + 720 × 1612 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

ويعمل هاتف هونر إكس Honor X6a من خلال معالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 480 Plus تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وبطارية كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات.

ومن المتوقع أن يتم تشغيله على نظام تشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة مستخدم Magic UI.

وفي المقدمة ، سيكون لدى موبايل Honor X6a كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بينما في الظهر سيكون المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابكسل مصحوب مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED.

ويكشف التقرير كذلك أن الجهاز ، الذي سيأتي بتكوين 6 جيجابايت + 128 جيجابايت فقط ، مع سعر 169 يورو في أوروبا.

وفي سياق متصل، ستعقد شركة "هونر" مؤتمرا صحفيا يوم 12 يوليو الجاري ومن المتوقع أن تعلن العلامة التجارية عن العديد من المنتجات ، أبرزها الهاتف القابل للطي Honor Magic V2 القابل للطي ، وجهازها اللوحي Honor MagicPad 13 اللوحي ، وساعتها الذكية Honor Watch 4 ، و تلفزيون هونر سمارت سكرين 5.