عبد العزيز : منتخب البوتشا حقق المطلوب بالتأهل للبارالمبياد

قال محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، إنه سعيد بتحقيق منتخب البوتشا التأهل لبالمبيارد باريس 2024، كأول منتخب مصري بارلمبي بعد تحقيق الميدالية الذهبية للزوجي في بطولة أفريقيا للبوتشا بالاضافة الى الميداليات الذهبية على المستوي الفردي .

واضاف عبدالعزيز، أن البطولة التي أستضافتها مصر في الفترة من 2 يوليو إلي 8 يوليو ، نجح المنتخب المصري في تحقيق المطلوب منها، وحجز اول مقاعد في بارلمبياد باريس بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وتابع مدير عام الاتحادات النوعية، أن حديث وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين قبل المباراة الفاصلة منحتهم دافع كبير من أجل تحقيق حلم التأهل لبارلمبياد2024 وهو ما تم تحقيقه في هذه البطولة كأول منتخب مصري بارالمبي بعدما نجح المنتخب المصري لكرة القدم في الصعود للاولمبياد وحصوله على المركز الثاني في البطولة الافريقية تحت 23 سنه .

ومن جانبه اعرب محمود عبد العزيز مدير الاتحادات النوعية عن سعادته بالتواجد علي البطولة على أرض مصر كأول مره في التاريخ تستضيف مصر بطولة افريقيا للبوتشا معبرا، أن مصر قادرة على استضافة جميع البطولات، كما يوجد لديها إمكانيات كبيرة في استيعاب جميع الدول، بالإضافة إلى خبرات الرياضة المصرية في استضافة بطولات عالمية ودولية وقارية .

وبخصوص البطولة قال مدير الاتحادات النوعية ان البطولة لاقت استحسان جميع المشاركين وشهدت منافسة شرسة حتي حسم اللقب.

متمنيا استمرار زيادة شعبة اللاعبين في الألعاب اتحاد الرياضات للاعبيين ذوي الشلل الدماغي وخاصة ان مصر تمتلك العديد من المواهب موضحا ، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خطط وإعداد لجميع المنتخبات البارلمبية من أجل تحقيق التأهل لباريس في الفترة المقبلة.