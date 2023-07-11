جامعة عين شمس تكشف موعد اعلان نتائج الالتماسات بالترم الثاني

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف تم بدء تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة مؤكدة أنه سوف يتم اعلان نتائج الالتماسات لطلاب الساعات المعتمدة خلال ايام قليلة جدا.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف ، إلى أن الإعلان خاص بنتائج علوم برامج الساعات المعتمدة فقط أم عن باقي النتائج تعلن تباعاً .

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية تعمل على مدار 12 شهر ولا يوجد إجازات، لافتا إلى أنه تم إعلان نتائج الطلاب وسوف تم فتح باب الالتماسات، فضلا الترم الصيفى للطلاب فى أغسطس.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه يتم تجهيز كافة لمعامل وتهيئتها لتكون على أتم استعداد مع العام الدراسى الجديد 2024 فضلا عن تهيئة المدرجات وتوفير كافة الادوات الورقية التى تحتاجها الكلية ومستلزمات المعامل .

وأشار إلى أن من بين التجهيزات صيانة الملاعب والمدرجات لتكون على أتم استعداد، لافتا إلى أن هناك خط لتطوير كل المدرجات لتكون على أعلى مستوى ومجهزة بكافة الوسائل الاليكترونية، موضحا أن تطوير البنية التحتية تم على أكمل وجه بنسبة 90% ونتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل بداية العام الدراسى القادم .