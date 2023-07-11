5 بطولات في 10 شهور ويقترب من السداسية.. كولر يسرق قلوب الأهلاوية

نقلا عن فضائية العربية، ‏في مثل هذا اليوم منذ 10 شهور وتحديدا يوم 12 سبتمبر 2022 كان مارسيل كولر المدير الفني الحالي لـ النادي الأهلي يجلس أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني جديد للنادي، الذي كان في وقتها منتهي من موسم كارثي فشل فيه في تحقيق أي بطولة.



‏وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن بعد 10 شهور من هذا المؤتمر الصحفي رد مارسيل كولر على كل الانتقادات التي طالته وقتها، خاصة على سيرته الذاتية التي لم يحقق فيها إلى 4 بطولات فقط وذلك ما جعله يقول أن الإنجازات التي حققها مع الأهلي حتى الآن لم يسبق له أن فعلها ولا يستطيع تصديقها.

الدوري المصري

وأضاف التقرير أن مارسيل كولر حقق مع الأهلي بطولة الدوري المصري بالأمس، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين، ولدي فرصة تاريخية لتحقيق السداسية خلال عام 2023 حال فوزه ببطولة كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.