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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

في واقعة غريبة من
في واقعة غريبة من نوعها ..أخطبوط كامل عالق في حلق مريض

في واقعة تعد غريبة من نوعها أثارت حادثة  صُدمت العديد من الأطباء بسنغافورة وذلك عن طريق اكتشاف أخطبوط نيء قام رجل سنغافوري  ببلعه والاستقرار في المريء  لديه وذلك أثناء قيامه بإجراء فحص لجهازه الهضمي لمعرفة سبب قيامه بالقيء.

 

وقد قال الرجل إن هناك خطأ ما عندما بدأ بالقيام بالتقيؤ وذلك بعد تناول وجبة تضمنت تناول أخطبوطا نيئا وعندما أدرك أنه يعاني أيضا من مشكلة في البلع، قد أصيب الرجل بالذعر وقرر بسرعة زيارة قسم الطوارئ في مستشفى تان توك سينج.

وقد اكتشف  الأطباء وجود أخطبوط نيء أثناء  الفحص بالأشعة المقطعية، ليكشفه وجود كتلة من الأخطبوط الكامل العالق في حلقه.

 

وقد شارك معهد الجمعية الأميركية للجهاز الهضمي (AGA) بعض الصور المأخوذة من  خلال كاميرا المنظار الداخلي، ووالتي أظهرت أخطبوط في مريء الرجل.

أخطبوط نيء أخطبوط نيئا قسم الطوارئ مستشفى تان توك سينج الاشعه المقطعيه

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