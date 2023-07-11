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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات حالة إيمان البحر درويش

المهن الموسيقية
المهن الموسيقية

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إنه استيقظ على صورة الفنان إيمان البحر درويش الصادمة، وطلبوا التواصل معه، وحاولوا الاتصال به، لكن هاتفه مغلق.

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وأضاف طارق مرتضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لنجلة إيمان البحر درويش، وحاولوا الاتصال بها ولم ترد.

وتابع: "قولنا أننا جاهزون بكل شيء لعلاج الفنان الكبير، لافتا إلى أن نشيد بموقف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاج الفنان.

من جانبها قدمت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها مع الفنان إيمان البحر درويش.

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