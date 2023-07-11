عضو بالشيوخ: الحكومة تنفذ جهودا قوية على الأرض خلال الأزمة الاقتصادية الحالية

أكد النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية تنفذ جهودا قوية على الأرض خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.



وأضاف محمود سامي، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تنفذ خطوات في غاية الأهمية لزيادة الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تعمل لزيادة الحصيلة الدولارية.



وتابع النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، نحاول تضييق الفجوة الدولارية لتسديد الديون في المواعيد المحددة لها، لافتا إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في غاية الأهمية.