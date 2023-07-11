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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي.. تفاصيل

فيديو لسقوط شاب
فيديو لسقوط شاب بشكل مؤلم في حفل موسيقي

شهد مؤخرا مهرجان Openair Frauenfeld الموسيقي بسويسرا، حادثا خطيرا، تمثل تلك الحادث بسقوط مؤلم لأحد المعجبين بمغني الراب ستوكلي كليفون جولبورن، بعدما حاول القيام بالقفز نحو الجمهور.

وفقا لصحيفة الديلي ميل قد ظهر مقطع الفيديو لأحد المعجبين وهو يدعى ستوكلي كليفون جولبورن، إثناء قيامه بالقفز من المسرح الذي كان يؤدي عليه مغني الراب بعض من أغانيه، وذلك نحو الجمهور، ومتوقعا أن يقوم الجمهور بالإمساك به.

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وبعدما قفز بحركة بهلوانية، لم يقوم  الجمهور بالإمساك بالشاب الذي سقط بشكل مؤلم على الأرض.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الشاب لم يفقد وعيه من أثر السقوط، ولكنه كان يتحقق  من احتياجه للرعاية الطبية ولم تكشف الصحيفة أي معلومات حول الوضع الصحي للشاب، إلا أنها قد أكدت على استمرار المهرجان رغم قيام تلك الحادثة.

مغني الراب مغني الراب ستوكلي كليفون الوضع الصحي

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