شاهد| لقطات مرعبة لثوران بركاني بأيسلندا

أثار ثوران بركاني شهد حممًا تشق طريقها إلى أسفل جانب جبل في أيسلندا - على بعد 20 ميلًا فقط من المطار الرئيسي في البلاد - تحذيرات من أنها تنفث "تلوثًا بالغازات السامة يهدد الحياة".

وبحسب صحيفة “يدلي ميل”، بدأ البركان ، الواقع على جبل فاجرادالسفيال ، في الثوران يوم الاثنين بعد زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة.

يُظهر مقطع فيديو درامي البركان وهو يقذف دفقًا مستمرًا من الحمم البركانية المتصاعدة التي بدأت تتسلل إلى أسفل الجبل ، على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب شرق مطار كيفلافيك الدولي.

تم حجز السكان في شبه جزيرة ريكيانس القريبة في منازلهم وتم تشجيعهم على النوم مع إغلاق نوافذهم وإغلاق التهوية بسبب خطر الغازات السامة القاتلة الخارجة من البركان.

كما فرضت الشرطة الأيسلندية قيودًا على الوصول إلى البركان ، الواقع على بعد 20 ميلًا من العاصمة ريكيافيك ، بسبب المخاطر التي يشكلها "الغاز السام الذي يهدد الحياة" ، وحثت المتنزهين في المنطقة على العودة.