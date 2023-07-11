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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية لعلاج آلام اللثة .. أبرزها زيت الشاي

اللثة
اللثة

عادة ما يكون الألم والانزعاج الناجم عن التهاب اللثة شديد جدا ويجعل الفرض غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

ووفقا لما جاء فى موقع “smilesforeverdental” نعرض لكم طرق علاج آلام اللثة الطبيعية. 

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الضغط الدافئ والبارد
إذا كنت تعاني من ألم اللثة النابض ، فمن الممكن تخفيف الألم عن طريق وضع كمادات باردة أو ساخنة عليها ونظرًا لأن كلاهما يعمل بشكل جيد ، فإن التناوب بين استخدام كلتا الكمادات يكون جيدًا حتى ينخفض الألم والتورم.
شطف بالماء المالح
يعمل شطف الماء المالح كجرعة سحرية لتجويف الفم ويعمل الملح الموجود في الماء كمضاد للبكتيريا ويمنع نمو البكتيريا ويقلل من آلام اللثة. ومع ذلك ، تأكد من عدم ابتلاعها.
معجون عشبي
يمكن وصفة معجون العشبية من القرنفل أن تقلل الألم إلى حد كبير وكل ما عليك فعله هو مزج مسحوق القرنفل في ماء دافئ لعمل عجينة، وبعد ذلك ضعه برفق على لثتك واشطف فمك بالماء بعد بضع دقائق.

أكياس الشاي الدافئ
أكياس الشاي الدافئة والمبللة مفيدة في هذه الحالة ولا تستخدم كيس شاي ساخن مغلي ؛ اتركه يبرد لبضع دقائق ثم ضعه على اللثة المصابة.
 

زيت شجرة الشاي العطري
خواصه الطبيعية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية تدور في كل مكان وإنه مثالي للتخلص من اللثة المؤلمة.


معجون أسنان الكركم
الكركم هو عنصر طبيعي آخر له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لتقليل التورم والألم والتهاب اللثة.
 

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