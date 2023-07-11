عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع 5 دول.. روسيا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدرس بدء مشاورات حول التخلي عن الدولار الأمريكي والتحول إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع دول الآسيان.

 

وأوضحت الخارجية الروسية، أن العقوبات الأحادية من جانب الغرب كان لها تأثير سلبي على مؤشرات العلاقات الاقتصادية الروسية مع دول الآسيان “اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند”، حيث انخفض حجم التبادل التجاري العام الماضي بنسبة 4.4٪.

وجاء في بيان نشر علي موقع وزارة الخارجية الروسية، أنه "من أجل تصحيح الوضع، يتم العمل على مسألة بدء المشاورات بشأن إدخال العملات الوطنية في التسويات المتبادلة".

أمريكا: الأمر متروك لأوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن رؤساء وزارتي خارجية روسيا ودول الآسيان سيبحثون في 13 يوليو تعميق التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشددت على أنه "من المقرر إيلاء اهتمام خاص لقضايا ضمان أمن الغذاء والطاقة".

 

وتستعد مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتوجيه ضربة قوية ضد هيمنة الدولار الأمريكي.

 

وأعلنت السفارة الروسية في كينيا، في وقت سابق، أن “دول بريكس تخطط لإدخال عملة تجارية جديدة، والتي ستكون مدعومة بالذهب”، وعلى الرغم من أن أي ادعاءات من مصادر روسية تدعو إلى الشك، إلا أن المحللين المستقلين يتوقعون أن تواصل بريكس السعي إلى التخلص من الدولار الأمريكي وأن يلعب الذهب دورا في هذه العملية.

 

ويمكن الإعلان عن إطار عمل أكثر تحديدا لعملة بريكس المدعومة بالذهب خلال قمة بريكس التي ستعقد الشهر المقبل في جنوب أفريقيا، ولا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا من الصين أو القوى الكبرى الأخرى أن تعلن التخلي الفوري عن الدولار في التجارة الدولية.

روسيا الدولار الدولار الأمريكى العملات الوطنية دول الآسيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

أمريكا: الأمر متروك لأوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

إعادة الذهب.. إجراء عاجل من البنوك المركزية حول العالم بسبب عقوبات روسيا

السودان يرحب بقمة دول الجوار في مصر لمناقشة الأزمة

أمين عام الناتو: الصين تتحدى النظام العالمي.. وتحديثاتها العسكرية غير مسبوقة

روسيا توضح حقيقة المشاورات مع الصين بشأن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

دول الناتو تتفق على الصياغة في الإعلان عن مسار أوكرانيا إلى العضوية

ترشيحاتنا

“قبلة حياة” من الدولة للقطاع الخاص| إعفاءات وحوافز للمستثمرين.. و191 مليار دولار عملة صعبة قادمة

حفلات موسيقية عالمية وفعاليات رياضية.. فيلم تسجيلي عن مهرجان العلمين الجديدة

مدبولي: تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة

بيان عاجل من روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج

آمن وفعال.. الصحة تكشف معلومات عن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية

رئيس الدستورية العليا يشيد بدور هيئة قضايا الدولة: إحدى ركائز منظومة العدالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ