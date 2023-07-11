جيش الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين من جنين ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين، أحدهما من جنين على حاجز عسكري، والآخر أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة ناصر صلاح، شقيق الشهيدين يوسف وسعد، وذلك أثناء مروره على حاجز عسكري "الجيت" بالقرب من قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة طمون أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت إسلام عاطف زايد بني عودة (20 عاما) خلال مروره على حاجز حوارة، فيما احتجزت شقيقه مقداد الذي كان برفقته وما زالت تحتجزه حتى الآن عند الحاجز.