تحديث الاستراتيجيات الأبرز.. مهام الجهاز المصرى للملكية الفكرية

تساءل عدد من المواطنين عن اختصاصات جهاز المصرى للملكية الفكرية وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية،، ونقدم من خلال هذا التقرير اختصاصات الجهاز فيما يلى:

اختصاصات جهاز الملكية الفكرية



- إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها

-وضع الاليات التنفيذية الالزمة لتفعيلها بتاعاون من الوزرات والجهات المعنية

- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها ويداعها ومنحها وثائق الحماية وغعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفيها فى تطوير المنظومة

- اتاحتها دون لاخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة فى حدود احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

- تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلحة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية

- الحصول على وثائق الحماية اللازمة لها لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية

- فحص الشكاوي المتعلقة بالملكية الفكرية المقدمة للجهاز والتي تحال الية من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة.