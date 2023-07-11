عزة مصطفى تزف بشرى للمواطنين.. اتجاه لتأجيل زيادة شرائح الكهرباء

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن أخبار تتردد حول وجود اتجاه من الحكومة لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء.



وتابعت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: أتمنى الخبر ده يكون واقع وحقيقي ويتم تأجيل الزيادة.



من ناحية أخرى، وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تكفلها بعلاج الفنان الكبير «إيمان البحر درويش» تقديرا لموهبيته ومشواره.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الصورة التي تم نشرها صباح اليوم للفنان إيمان البحر درويش، كانت صعبة للغاية، مؤكدة أن الصورة كانت صادمة لكل المصريين الذين يحبوا الفنان المبدع.

وتابعت: الصورة لاقت تفاعل كبير جدا والبعض الآخر انتقد "أمنية" ابنة الفنان وطالبوها بمسح الصورة وناشدوا بعدم تداول صورته على فراش المرض وأننا نفضل محتفظين بصورته الجميلة اللى اتعودنا عليها.

وأكملت عزة مصطفى: عشان كده مش هننشر صورة مرضه وهننشر صورته الجميلة اللى اتعودنا عليها.

