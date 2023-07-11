البيت الأبيض يدعو إسرائيل إلى حماية واحترام حق التظاهر

علق البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، على الاحتجاجات الشديدة التي تشهدها إسرائيل، على خلفية مصادقة الكنيست بالقراءة الأولي على مشروع قانون "حد المعقولية"، واستخدام الشرطة الإسرائيلية العنف ضد المتظاهرين.

ودعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ، جون كيربي ، السلطات في إسرائيل إلى "حماية واحترام حق التظاهر".

وقال: "نواصل تشجيع نهج قائم على الإجماع للإصلاح القانوني ، وهي نقطة أكدها الرئيس بايدن مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع: ومن الواضح أن هناك نقاشًا مهمين في إسرائيل حول الخطة المقترحة. مثل هذه المناقشات تعتبر صحية. جزء من ديمقراطية نابضة بالحياة ".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية، قد استخدمت خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، كما وثقت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء الشرطة على متظاهرين بالضرب بالهراوات.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الموقوفين إلى71 شخصاً، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الأضراب الشامل" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.

وأضافت: "ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها". وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع في أنحاء البلاد".