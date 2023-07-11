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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يكشف مصير مصطفي فتحي مع الأهلي

صدى البلد

اعلان الاعلامي مهيب عبد الهادي عن استمرار مصطفي فتحي مع بيراميدز واتمام صفقة امام عاشور مع الاهلي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصطفي فتحي. مستمر مع بيراميدز  مليون في 100
‏إمام عاشور في الاهلي مليار في 100 الي  الان ".


وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.


ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

الإعلامي مهيب عبد الهادي النادي الأهلي امام عاشور صفقة إمام عاشور

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