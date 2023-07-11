الاحتجاجات في إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار

علق الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، على الاحتجاجات الشديدة التي تشهدها إسرائيل، على خلفية خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يراقب عن كثب خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القانوني ، بما في ذلك التصويت هذا الأسبوع في الكنيست على مشروع قانون "حد المعقولية".

وأضاف "عبرنا عن ارتياحنا لافتتاح الحوار الوطني في مارس، برعاية رئيس إسرائيل ، وندعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار".

وتابع: من المهم أن تكون عملية الإصلاح شاملة وتؤدي إلى حل وسط يمكن لجميع المواطنين الإسرائيليين والأحزاب السياسية قبوله".

وخلص البيان إلى أن "إسرائيل شريك وثيق للاتحاد الأوروبي ، وأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقوم على القيم المشتركة".