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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يشارك فى مؤتمر حوار الأحزاب الصيني والعربي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

يشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، النسخة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني" الحاكم" وأحزاب الدول العربية والمقرر انعقاده بدولة الصين الشعبية خلال يومي 13-14 يوليو الجاري.


وجاء ذلك بدعوة رسمية لمشاركة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للنسخة الرابعة علي التوالي، وأناب عنه للحضور رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم.


ويناقش المؤتمر مبادرة الحضارة العالمية والتبادل بين الصين والعالم العربي، والفرص والتحديات التشارك الصيني - العربي في بناء الحزام والطريق، والمؤتمر التنويري الخاص تجاه الدول العربية حول افكار شي جين بينغ  وروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الحاكم الصيني.

وبدأت اللقاءات المسبقة للمؤتمر مع شيه تشونتاو نائب رئيس المدرسة الحزبية التابعة للجنه المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وبدوره تحدث عن أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب.

من جانبه تحدث رائد مقدم ممثل المصريين الأحرار عن جهود الدولة المصرية والقوات المسلحة قائلا:" إن جيش مصر صمام أمان الدولة المصرية ولاسيما قيام الجيش المصرى بدور وطنيّا متميزا عبر التاريخ الطويل لحفظ أمن واستقرار البلاد في إطار إدارة مصرية رشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يرنو لتأسيس جمهورية جديدة تخدم الشعب المصرى وتصون مقدراته"

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