عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم تدريبي لأفراد الأمن الإداري بجامعة المنصورة

يوم تدريبى
يوم تدريبى

نظمت إدارة الأمن الإدارى بجامعة المنصورة  يوما تدريبا وتعليميا لأفراد الأمن الإدارى بالجامعة فى مجالات تنمية المهارات والقدرات الأمنية لأفراد ومشرفى الأمن فى مختلف القطاعات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، وتنظيم اللواء محمد علام مدير ادارة أمن الجامعة.

يأتى تنظيم اليوم التدريبى فى إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة أفراد الأمن بالجامعة ورفع قدراتهم الأمنية .
ويتضمن برنامج اليوم التدريبى على : كيفية التعامل مع فئات منتسبى الجامعة،  ندوة السلامة والصحة المهنية، إدارة الأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق، محاضرات فى مجالات علم النفس.

حاضر بالبرنامج التدريبى كل من : الدكتور وليد الطنطاوى مدير ادارة التعليم والطلاب، المهندسة رشا السيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية،  الدكتور وليد أبو المعاطى أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية  
وفي نهاية اليوم أبدى الحضور استحسانهم لمثل هذه الدورات واستفادتهم منها واستيعابهم للمعلومات الهامة والتي تناولها متخصصون في هذا المجالات.

 

إدارة التعليم السلامة والصحة المهنية بجامعة المنصورة جامعة المنصورة علم النفس التربوي لسلامة والصحة المهنية كلية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

ترشيحاتنا

رياح قوية وضباب.. تعرف على طقس الإمارات غدا الأربعاء

واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا يحدث لو اكتمل الملء الرابع بهذه السعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ