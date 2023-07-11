على وشك الانهيار الكامل.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف موعد استسلام الجيش الأوكراني

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكجفرن، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الجبهة يشير إلى أن الجيش الأوكراني قد يتعرض لهزيمة كاملة قريبا.

وقال ماكجفرن: "من وجهة نظر استراتيجية، الحقيقة هي أن أوكرانيا على وشك الاستسلام… في غضون أسبوعين، سيصبح هذا واضحًا للجميع".

وأضاف أنه “يجب على نظام كييف التفكير في المفاوضات مع موسكو من أجل تجنب المزيد من العواقب الخطيرة على البلاد”.

وأوضح أماكجفرن، أنه “إذا لزم الأمر، يمكن للقوات الروسية عبور نهر دنيبر دون عوائق والذهاب إلى أوديسا ووضع شروط أكثر صرامة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إنه إذا عدلت روسيا أهدافها في الحرب، فإن أوكرانيا، بسبب الهجوم الفاشل، قد تفقد مدن كبري مثل أوديسا وخاركيف دون تدخل مباشر من حلف الناتو.

وأضافت المجلة الأمريكية: “ماذا عن دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا؟.. ربما يكون التصعيد هو الطريقة الوحيدة أمام زيلينسكي للإبقاء على خاركيف وأوديسا”.

وأشارت إلى أن هجوم الربيع الذي تم الترويج له على نطاق واسع كان فشلا مخيبا للآمال.

وأكدت أنه “لا يوجد محلل موضوعي يعتقد الآن أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة الأراضي المفقودة بمفردها”.