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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار الحكومة بشأن الإعفاء الضريبي للصناعة يدعم القطاع بالكامل

إيفلين متي عضو لجنة
إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية قرار الحكومة بشأن إعفاء٢٠ قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات، فى تشجيع القطاع الصناعي بالكامل، مطالبة بضرورة  إنهاء مشاكل المصنعين بالكامل وازاحه المعوقات الموجوده امامهم باسرع وقت.

 

المصانع تعانى من حالة الإنكماش

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن قرار تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية للقطاع الصناعى لمدة ثلاث سنوات يصب فى مصلحة الصناعة المحلية، فضلا عن كونه  يساهم بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعي، خاصة فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها الكثير من المصانع الفترة الماضية، فى ظل جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الاوكرانية.

 

ونوهت النائبة أن هناك توجها من القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة، حيث يأتى هذا الأمر إضافة لحزمة من القرارات السابقة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة تتحرك اليوم طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتخريج الدولة من المشروعات ودعم القطاع الخاص .


واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء ان الحكومة اعفت ٢٠ قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات ، لافتا ان الحكومة اطلق منذ عامين برنامج الاصلاح الهيكلي لافتا انه تم تنفيذ ٣٥٪؜ من البرنامج في قطاعات الزراعة والاتصالات الصناعات التحويلية .

واشار مدبولي الي انه تم زيادة الصادرات السلعية العام الماضية حيث وصلت الي ٣٥ مليار.

واكد مدبولي ان الحكومة اعلنت عن طرح ٣٢ شركة في البورصة مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف حتي ٣٠ يونيو ٢ مليار دولار من الطروحات .

الإصلاح الهيكلي الأوكرانية الحرب الروسية الخزانة العامة للدولة الدكتور مصطفى مدبولى الصادرات

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