إحاطة سرية في الكونجرس الأمريكي لحسم مصير الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، إن الإحاطة السرية التي ستعقد مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم حول الذكاء الاصطناعي ستكون حاسمة لضمان فعالية أي تشريع محتمل لتنظيمه.

وقال شومر، خلال مؤتمر صحفي، “ الإحاطة السرية اليوم ستكون حاسمة.. إنها قضية صعبة وتستمر في التطور، لكن علينا أن نضع أيدينا حولها، هناك الكثير الذي لا نعرفه عن الذكاء الاصطناعي. نحن بحاجة إلى مساعدة خارجية إذا كنا سنضمن أن يكون عمل الكونجرس فعالا ومسؤولا ويعزز الابتكار بطريقة آمنة”.

وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن أعضاء مجلس الشيوخ سيتلقون إحاطة سرية من مديرة المخابرات الوطنية، أفريل هاينز، ونائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، وغيرهم من كبار الخبراء في الذكاء الاصطناعي من وكالات الدفاع والاستخبارات الأمريكية.

وقال شومر، إن خطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون شديدا ولكنه أيضا أحد أعظم الأدوات للأمن القومي الأمريكي.