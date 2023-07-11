توليفة خاصة من الاحتفالات في مهرجان العلمين 2023.. تفاصيل

‏قالت ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز هناك توليفة خاصة وهي الأولى من نوعها في مهرجان العلمين 2023 توليفة رياضية فنية ترفيهية ثقافية مليئة بالفعاليات.



‏وتابعت ميرنا عادل خلال لقائها في فضائية "إكسترا نيوز"، سيكون هناك بطولات دولية ستقام على أرض العلمين خاصة البطولات الشاطئية لامتياز المدينة الجميلة بالشواطئ والرياضات الشاطئية سيشارك فيها 100 لاعب من أبطال هذه اللعبة من كل أنحاء دول العالم كذلك سيكون هناك بطولات الجودو وبطولات سيارات السرعة والعديد من الرياضات الأخرى مثل رياضة التجديف.

الأحداث الترفيهية

وأضافت أما عن الأحداث الترفيهية تم الإعلان عنها اليوم خلال المؤتمر الصحفي وسيكون هناك معرض للأزياء سيشارك فيه ما يزيد عن 10 من مصممين أزياء من كل دول العالم والوطن العربي بتراثهم وسيكون هناك موكب الفراعنة الذي سيشارك فيه 100 سيارة فارهة تجوب شوارع العلمين في الاستعراض الأول من نوعه على ساحة البحر الأبيض المتوسط.