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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهذه الكلمات المؤثرة.. أحمد موسى يشيد بالنائب محمد أبو العينين وكيل النواب

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

ثمن الإعلامي أحمد موسى، دور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الوطني، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 وهو كل عمله لمصر فقط، وهو شخص مؤثر بشدة.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن علاقات النائب محمد أبو العينين نافذة وقوية وله علاقات في الخارجية وفي الكونجرس الأمريكي والبنتاجون وفي الاتحاد الأوروبي.

 

وتابع أحمد موسى، أن أعداء الوطني يشنون حملات ضد هذا الرجل الوطني المخلص، وكل هذا لتأثيره الحقيقي وكشفه للإرهاب الإخواني في كل دول العالم، مستدركا أن الأذرع الإعلامية الإرهابية تبث الشائعات على كل من يدعم الوطن.

 

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