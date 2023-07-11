تفاصيل لأول مرة.. الغرب يتحمل مسئولية فشل هجوم أوكرانيا المضاد

لم تتلق كييف مساعدة عسكرية كافية من الغرب لتنجح في هجومها المضاد ضد روسيا، حسبما زعم تحقيق مشترك أجرته صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية.

وتوصل التحقيق، الذي مولته بروكسل، إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصرفت ببطء شديد وأنانية لإنتاج وشحن إمدادات كافية.

وصدر التقرير اللاذع هذا الأسبوع من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية المدعومة من الغرب، حيث وأوضحت بالتفصيل المشاكل التي تواجهها القوات الأوكرانية في قتالها ضد روسيا، وقالوا إن النقص في الذخيرة كان عاملا رئيسيا وراء تفوق روسيا في المدفعية.

وقال التقرير: “حاولت كييف تعزيز الإنتاج المحلي من القذائف للجولات السوفيتية قبل اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي، لكن الجهود تعثرت بسبب الفساد المزعوم وضعف معايير التصنيع”.

وأضاف: “جاءت الإمدادات الخارجية، التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مصحوبة بمجموعة من المشكلات، حيث نفدت مخزونات الدول الغربية من المخزونات السوفيتية القديمة واستنزفت احتياطيات الذخيرة المتوافقة مع معايير الناتو أثناء توجيهها المساعدة إلى أوكرانيا. وجدت مراجعة المخزون التي أجراها الناتو في نوفمبر وجود نقص في العيارين الأكثر استخدامًا في أوكرانيا”.

قال مسؤول مشارك في التحقيق للمنافذ الإخبارية: “لم يكن لدى بعض الدول الأعضاء أي فكرة عن حجم المخزون لديها وكان عليها عدها يدويًا”.

ووفقًا للتحقيق، كان الاتحاد الأوروبي بطيئًا في زيادة الإنتاج العسكري وما زال غير قادر على تلبية مطالب كييف.

وخلصت صحيفة “كييف إندبندنت” إلى أن “أوكرانيا تستخدم ما لا يقل عن خمسة أضعاف كمية الذخيرة التي يستطيع أعضاء الاتحاد الأوروبي إنتاجها”.

وطالب التقرير على وجه التحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم مصالح بلاده على مصالح أوكرانيا.