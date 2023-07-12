9 اختصاصات للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. تفاصيل

نص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي وافق عليه مجلس النواب، بنهاية دور الانعقاد الثالث، على تشكيل جمعية عامة للتحالف تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.

وتنعقد الجمعيـة العامـة وفقا لمشروع القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه، مـرتـان علـى الأقـل سـنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها .

ويرأس الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الأمناء أو نائبـه، بحسب الأحـوال، وتصـدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وحدد مشروع القانون 9 اختصاصات للجمعية العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:

- إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

- اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.

-. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة .

- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.

- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.

- المصادقة على القوائم المالية.

- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء .

- النظـر فـي كـل مـا يـرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.