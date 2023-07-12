أخبار التعليم| بداية سبتمبر .. جامعة حلوان تطلق مؤتمرا عن أدب الطفل.. عين شمس تعلن البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقوق عين شمس تكشف عن خطوات نتيجة الدبلوم القانون العام

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه تم إعلان نتائج إمتحانات دور مايو 2023 للدراسات العليا لدبلوم القانون العام.

جامعة عين شمس تعلن البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا

أعلنت جامعة عين شمس، البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، موضحة أن التقديم سيكون غدًا الأربعاء، ويجب إحضار عدد 7 ملفات، و7 أسطوانات مدمجة، وأصل طلب تقديم لوظيفة عميد الكلية ومرفق به صورة شخصية.

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بحثية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2024-2025 وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:

بداية سبتمبر .. جامعة حلوان تطلق مؤتمر عن ادب الطفل

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "، يومي 13 و14 سبتمبر المقبل .