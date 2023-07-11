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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف إسرائيلي أثناء قيامه برحلة إلى إثيوبيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض مواطن إسرائيلي لعملية اختطاف خلال رحلة إلى إثيوبيا قبل أيام في منطقة قوندر.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الإسرائيلي المختطف أرسل رسالة صوتية لأفراد عائلته قال فيها: "ساعدوني ، أنا في وسط الغابة ، إنها تمطر".

 

ووفقا للصحيفة العبرية فإنه من المحتمل أن الرجل تعرض للسرقة، ويبدو أن خلفية الحادث إجرامية.

 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحالة معروفة ويتم التعامل معها.

 

وأضافت أنه تم تلقي بلاغ الليلة الماضية في دائرة الإسرائيليين المنكوبين بوزارة الخارجية عن مواطن إسرائيلي اختطف أثناء تواجده في قوندر.

 

وبحسب الوزارة ، فإن قسم الإسرائيليين في الخارج على اتصال بأفراد عائلته في إسرائيل ويعمل مع الإنتربول في هذا الشأن.

 

وأوضحت الوزارة أن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتصال بمسؤولي الأمن المحليين بهدف إطلاق سراح الإسرائيلي المختطف في أسرع وقت ممكن.

مواطن إسرائيلي عملية اختطاف اثيوبيا منطقة قوندر وزارة الخارجية الاسرائيلية

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