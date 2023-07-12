عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. أبرز مهام الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تنظيم العمل الأهلى، على أن ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية ويسري على الاتحاد ما يسري علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

مهام الاتحاد 

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: -

- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.

- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المؤسسات الأهلية المحافظات المجالس المحلية الجمعيات مؤسسات المجتمع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

موضوعات متعلقة

بالقانون.. شروط الاشتراك في عضوية ومجالس إدارات الجمعيات الأهلية

أبو العينين: التحالف الوطني نموذج فريد أخرج العمل الأهلي من مفهوم حماية المستحقين إلى تمكينهم

ترشيحاتنا

مصر تكشف خطة تدبير ملياري دولار من بيع الشركات.. تفاصيل

أولوية الزمالك.. مصطفى فتحي يصدم الأهلي وبيراميدز

أنواع صدقة التطوع وأفضلها .. تعرف على الجارية وغيرها

دعاء نهاية الامتحانات .. يزيل القلق والتوتر عن الطلاب

منها ذخيرة لدبابات تشالنجر 2.. بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا

معلش يا ميتيلاند كنت ضاحك عليكم.. رسالة صادمة من حتحوت لإمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

شاهد.. سحابة تسونامي تثير ذهول سكان مدينة في الهند.. ما حقيقتها؟

تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ