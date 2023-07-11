محامي يكشف لـ إم بي سي مصر عن مفاجأة بشأن الصورة المنتشرة لإيمان البحر درويش

أكد أحمد مهران، محامي الفنان إيمان البحر درويش، أن موكله مر بأزمات كبيرة خلال الأعوام السابقة، والصورة المنتشرة ليست حديثة، وكانت منذ سنتين خاصة بعد إصابته بكورونا، وحالته الصحية الأن جيدة.

وقال أحمد مهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “فيه ناس كتير بتحاول تختلق أحداث وأقاويل كثيرة وأكاذيب وخلق قصص من الخيال عن حالة الفنان إيمان البحر درويش”.

لا أعلم مصدرها

وتابع محامي الفنان إيمان البحر درويش، أنه تواصلت مع الفنان ايمان البحر درويش منذ أسبوعين وكان يخضع للعلاج الطبيعي، مؤكدا أن الصورة المنتشرة حاليا لا أعلم مصدرها فقد يكون احتراق لحسابه أو ابنته.

