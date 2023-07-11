ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في شهرين والتفاؤل قبل تقرير الحكومة الأمريكية الأسبوعي عن استهلاك النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار، أو 2.5 ٪، إلي 74.83 دولار للبرميل، كما ارتفع خام برنت 1.71 دولار، أو 2.2 ٪، إلي 79.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.34، وهو أدنى مستوى له منذ الأسبوع الأول من مايو.

وضعف الدولار يجعل السلع المسعرة بالدولار، مثل النفط، أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط بشأن الطاقة في نيويورك، “أجين كابيتال”، إن “الطلب الصيفي العادي على الوقود، والذي تفاقم إلى حد ما بسبب خطاب المنتجين الذين تعهدوا بخفض الإنتاج لجعل العرض أكثر تشددًا من المعتاد في هذا الوقت من العام”.

واضاف: “علاوة على ذلك، لديك انهيار الدولار مما يجعل شراء النفط أكثر جاذبية. وبالتالي، فإن تقلبات السوق حيث تنخفض يومًا ما بسبب مخاوف رفع أسعار الفائدة وفي اليوم التالي تقفز عند الطلب / زيادة الدولار “.