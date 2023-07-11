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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر عمر: إلغاء الإعفاءات للمشروعات التابعة لهيئات الدولة يعزز التنافسية ويعيد دور القطاع الخاص

النائب ياسر عمر،
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية  سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.

 

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  “ كلمة أخيرة”، عبر فضائية  “ON”، أن القانون  يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص كانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011  مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة  حالة عدم الاستقرار والان الدولة مستقرة وأن الاون لعودة  القطاع الخاص لدوره  كقائد لقاطرة النمو تماماً.

 

 الاستثمار والاقتصاد.


واوضح أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق  على مصر كلها والحكومة أيضا. قائلاً : " إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد.
 

النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب إلغاء الإعفاءات الأنشطة الاستثمارية

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