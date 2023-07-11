ياسر عمر: إلغاء الإعفاءات للمشروعات التابعة لهيئات الدولة يعزز التنافسية ويعيد دور القطاع الخاص

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كلمة أخيرة”، عبر فضائية “ON”، أن القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص كانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011 مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار والان الدولة مستقرة وأن الاون لعودة القطاع الخاص لدوره كقائد لقاطرة النمو تماماً.

الاستثمار والاقتصاد.



واوضح أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضا. قائلاً : " إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد.

