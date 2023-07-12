مهندس مصري يعمل في شركة عالمية: تخرجت بتقدير مقبول

أكد المهندس جلال إبراهيم، المهندس المصري بفريق المشروعات في شركة تسلا، أنه فخور بوجودي في الشركة حاليا، مشيرا إلى أنه بدأت عملي في الشركة منذ عامين ونصف.

وقال جلال إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن شركة تسلا عرضت العمل عليا عامي 2015 و 2018، ولكنني لم اكن مستعد في هذه الفترة وقبلت العمل في عام 2020.

وتابع المهندس المصري بفريق المشروعات في شركة تسلا، أنه تخرجت بتقدير مقبول من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن قسم المعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتضن كل شخص يريد الدخول في مسابقة لتحقيق ذاته

أعمل من 10 لـ 12 ساعة يوميا

وأشار جلال إبراهيم إلى أنه كنت مهتم بالمشاركة العلمية لانها منحتني خبرات أكثر من التقدير الذي

حصلت عليه في المجال النظري، مؤكدا انه أعمل من 10 لـ 12 ساعة يوميا

https://web.facebook.com/YahdothFiMasr/videos/1213058396051739/