ماذا سيفعل اتحاد الكرة بـ درع الدوري المصري القديم.. تفاصيل

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن النادي الأهلي لن يحتفظ بدرع الدوري بين جدرانه وسوف يتم عودته في الموسم المقبل.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "درع الدوري الجديد تم اختياره بالإجماع من رابطة الأندية".

وأضاف ثروت سويلم: "الدرع القديم سوف يتم الاحتفاظ به عقب نهاية الموسم المقبل، في متحف اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف وهذا الأمر الطبيعي".

واختتم عضو رابطة الأندية: "تم مخاطبة الزمالك بشكل رسمي من أجل تسليم درع الدوري لاتحاد الكرة، وتم الاتفاق على تسليم الدرع للأهلي عقب مباراة حرس الحدود".