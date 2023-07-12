تتم المفاضلة بينهما.. الأهلي يتابع مهاجم إفريقي في الدوري البرتغالي وآخر برازيلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لا يزال يفاضل بين مهاجمين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يتابع مهاجم إفريقي يلعب في الدوري البرتغالي حتى هذه اللحظة، ومهاجم برازيلي آخر، ويتم المفاضلة بين الثنائي".

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الخميس.

وطالب الخطيب من لاعبيه التركيز الشديد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير الحمراء التي تنتظر منهم الكثير.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.