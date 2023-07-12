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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معهم لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين بالقاهرة لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء ، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش - ١٠ قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول - دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" .

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفا بإنشائهما للصفحة بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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