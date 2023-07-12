سموحة يكشف موقفه من استمرار لاعب الأهلي مع الفريق

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الجهاز الفني للفريق استقر على تجديد إعارة محمد مغربي مدافع فريق الأهلي الصاعد في الفترة المقبلة.

وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" سنخاطب النادي الأهلي في الفترة المقبلة من أجل تجديد إعارة محمد مغربي في الموسم المقبل بعد الاتفاق مع الجهاز الفني لفريق سموحة".

فرج عامر: سموحة سيجدد إعارة محمد مغربي من الأهلي



وتابع:"محمد مغربي مدافع صاعد وسيكون إضافة قوية إلى فريق سموحة في الفترة المقبلة من الموسم القادم ".