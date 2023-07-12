أحلي هدية في الدنيا.. رد فعل ناري من محمود كهربا يثير التكهنات

نشر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

و علق كهربا علي الصورة كاتبا : أحلي هدية في الدنيا.

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تقديمه هدية ثانية لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

قال المستشار مرتضى منصور إنه يعلم بتوقيع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركى الحالى للنادى الأهلى منذ ١٠ أيام تقريبا بالساحل الشمالي .

هدية مرتضى منصور للخطيب

وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه يتعجب من المناوشات التي يقوم بها إمام عاشور بادعاء عدم توقيعه للأهلى ودغدغة مشاعر جماهير الزمالك مشيرا إلى أن سلوكياته لا تختلف عن سلوكيات كهربا وسيكون هديتى الثانية الخطيب .

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن محمود كهربا لم يترك النادي الأهلي، ولكنه ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد.



وأضاف القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي يقف بجوار كهربا، وسيساعد بجزء كبير، وأن الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأشار إلى أن كهربا لم يترك النادي، ولكن هناك عروضا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج لـ إعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة.



ولفت إلى أن كهربا موجود في الأهلي، وهناك رؤية فنية، وأن النادي يقف بجوار اللاعب.

وتابع :" التركيز على حل مشكلة كهربا، وبعد ذلك سيتم بحث العروض، وفي حالة وجود عرض مميز، وبعد الموافقة الفنية، ولكن في حالة طلب المدير الفني بقاء اللاعب سيظل موجودا".