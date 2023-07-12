لقمة فرامل قطار.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية

أمرت، جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما قطعتا لقمة فرامل قطار مجهولتا المصدر.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بسابقة قيامهما بسرقة مهمات من ذات المخزن بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهما قطعتا لقمة فرامل قطار مجهولتا المصدر.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته قطعتا لقمة فرامل قطار أخريان، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.