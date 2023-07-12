أول قائدة كورال مصرية معتمدة من ألمانيا تحكي تفاصيل حصولها على اللقب

أكدت إنجي لطفي أول قائدة كورال مصرية معتمدة من الأكاديمية الموسيقية في ألمانيا، أن التخصص في قيادة الكورال، ليس منتشر في مصر، وأنها سافرت لـ ألمانيا من أجل التعلم.

وأضافت انجي لطفي، خلال حواره على القناة الأولي، أنها تدرس لـ الأطفال، وتهتم بالأصوات المميزة، لآن استماع الأطفال أو أي شخص لـ الأصوات المميزة يجعلهم يشعرون بـ سعادة.

ولفتت إلي أن دراسات الكورال، غير متعارف عليه في مصر، وأنها ظلت تدرس ثلاث سنوات، وتخصصت وحصلت على شهادة معتمدة.

وأشارت إلي أن الكورس مدته عام ونصف، ولكن ظلت لـ ثلاث سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا، وغلق الكثير من مدارس التعلم.